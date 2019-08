【KTSF 黃恩光報導】

舊金山蠟燭台角(Candlestick Point)附近週二凌晨發生劫車案,其中一名受害人是華裔。

警方資料顯示案發地點是Candlestick Point附近Jamestown Avenue 100號地段,警方指出,凌晨一點多,18歲華裔女事主以及20歲男事主在街上停車後,一男一女匪徒上前用槍指嚇兩名事主,搶走他們一部手機、鑰匙和一件外套,還開走事主的房車,至今沒有汽車的下落。

警方表示,男匪徒是非洲裔,而女匪徒是拉美裔,也有可能是亞裔,兩名事主沒有受傷,而賊人仍然在逃。

