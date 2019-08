舊金山華埠中央地鐵站命名有定案 將取名”華埠白蘭站”（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠中央地鐵站到底要叫什麼名字,週二晚終於有了答案,交通局董事會週二晚以4比3投票通過以”華埠白蘭站”命名,而支持及反對雙方數百名民眾,下午也聚集在市府,盡最後努力表達自己的想法。

雖然舉行會議的會議室冷氣機出現故障,但仍無阻一班民眾在悶熱的環境下排隊發言。

會議室內、外爆滿,市府開放一樓的空間讓市民觀看會議直播。

自6月份的會議後,支持華埠白蘭站的人士沒有再舉辦任何集會,反而反對人士頻頻有動作。

過百名反對華埠白蘭站的市民,會議前在市府門外集會,再一次表達希望只叫”華埠站”的意願,與會人士大多是法輪功會員,亦有華埠商戶及僑領,他們表示,截至週二早上,已經收集到超過16,000個支持他們的簽名。

華埠商人協會董事李雷綺華(Eva Lee)說:”我實在不想挑起爭端,但我想車站叫”華埠站”,因為這個名代表所有人,代表整個社區,不應該用某一個人的名。”

中華總會館一直只支持叫”華埠站”,他們不希望車站名加入人名,令遊客混淆,既然白蘭那麼具爭議性,為什麼不用一個大家都贊成的站名呢?

中華總會館主席鄧海波(Steve ball)說:”白蘭在華埠是不受尊敬的人,不應該被政客將她的臭味來污辱我們華埠的光榮歷史,新地鐵站不能用白蘭,或者黑蘭的名字。”

法輪功向媒體展示一個微信群組的對話,聲稱有人用25元一小時,去僱用市民出席會議支持命名,不過群組名及對話的人被打上格子,法輪功不肯透露出處,只表示對話千真萬確。

有支持命名的社區組織指,這些指控子虛烏有。

社區住客聯會主席梁榮浩(Wing Ho Leung)說:”對於回報享受,我們根本一分錢都未有收過,加上我們只求付出,不求回報,這是對我們極大的侮辱。”

支持華埠白蘭站的人,不少社區重量級領袖週二都傾巢而出,華協中心行政主任方小龍牧師與白蘭識於微時,他表示,白蘭的確有時會罵人,態度不是人人都能接受,但她所做的全部都是為華埠著想,白蘭真是中央地鐵的領頭羊,方小龍曾親自帶領華埠居民到國會爭取撥款。

方小龍牧師說:”有人在中文電台講,是范士丹爭取撥款,不是!你要去華盛頓,向聯邦政府爭取12億撥款,不要說謊,是我們爭取的,大家爭取的,但白蘭是我們的領袖,她無畏無懼,不斷遊說大家,說一定要有中央地鐵。”

華埠社區領袖翁錫志(Gordon Chin)說:”沒有一個議題能得到一致意見,我只希望一班委員認同,誰人在社區服務30年,反對人士針對白蘭發言,而我們針對的是鐵路與白蘭,這就是不同之處。”

反對華埠白蘭站的人表示,如果局方最後決定用白蘭的名來命名車站,他們不排除會用公投來推翻結果。

