舊金山華埠中央地鐵站命名有定案 將取名”華埠白蘭站”（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠中央地鐵站到底要叫什麼名字，週二晚終於有了答案，交通局董事會週二晚以4比3投票通過以”華埠白蘭站”命名，而支持及反對雙方數百名民眾，下午也聚集在市府，盡最後努力表達自己的想法。

雖然舉行會議的會議室冷氣機出現故障，但仍無阻一班民眾在悶熱的環境下排隊發言。

會議室內、外爆滿，市府開放一樓的空間讓市民觀看會議直播。

自6月份的會議後，支持華埠白蘭站的人士沒有再舉辦任何集會，反而反對人士頻頻有動作。

過百名反對華埠白蘭站的市民，會議前在市府門外集會，再一次表達希望只叫”華埠站”的意願，與會人士大多是法輪功會員，亦有華埠商戶及僑領，他們表示，截至週二早上，已經收集到超過16,000個支持他們的簽名。

華埠商人協會董事李雷綺華（Eva Lee）說：”我實在不想挑起爭端，但我想車站叫”華埠站”，因為這個名代表所有人，代表整個社區，不應該用某一個人的名。”

中華總會館一直只支持叫”華埠站”，他們不希望車站名加入人名，令遊客混淆，既然白蘭那麼具爭議性，為什麼不用一個大家都贊成的站名呢？

中華總會館主席鄧海波（Steve ball）說：”白蘭在華埠是不受尊敬的人，不應該被政客將她的臭味來污辱我們華埠的光榮歷史，新地鐵站不能用白蘭，或者黑蘭的名字。”

法輪功向媒體展示一個微信群組的對話，聲稱有人用25元一小時，去僱用市民出席會議支持命名，不過群組名及對話的人被打上格子，法輪功不肯透露出處，只表示對話千真萬確。

有支持命名的社區組織指，這些指控子虛烏有。

社區住客聯會主席梁榮浩（Wing Ho Leung）說：”對於回報享受，我們根本一分錢都未有收過，加上我們只求付出，不求回報，這是對我們極大的侮辱。”

支持華埠白蘭站的人，不少社區重量級領袖週二都傾巢而出，華協中心行政主任方小龍牧師與白蘭識於微時，他表示，白蘭的確有時會罵人，態度不是人人都能接受，但她所做的全部都是為華埠著想，白蘭真是中央地鐵的領頭羊，方小龍曾親自帶領華埠居民到國會爭取撥款。

方小龍牧師說：”有人在中文電台講，是范士丹爭取撥款，不是！你要去華盛頓，向聯邦政府爭取12億撥款，不要說謊，是我們爭取的，大家爭取的，但白蘭是我們的領袖，她無畏無懼，不斷遊說大家，說一定要有中央地鐵。”

華埠社區領袖翁錫志（Gordon Chin）說：”沒有一個議題能得到一致意見，我只希望一班委員認同，誰人在社區服務30年，反對人士針對白蘭發言，而我們針對的是鐵路與白蘭，這就是不同之處。”

反對華埠白蘭站的人表示，如果局方最後決定用白蘭的名來命名車站，他們不排除會用公投來推翻結果。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。