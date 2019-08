疑被香港警員虐打男子到警總錄取口供（視頻）

【i-CABLE】

香港警員在北區醫院涉嫌虐打疑犯的案件,事主週三獲安排錄口供,他的兒子堅持投訴當日清楚要求警方索取病房閉路電視片段,但警員不肯寫落口供紙,又指父親兩次到警署續保,警方沒理由聯絡不到他,警方承認沒取閉路電視片段,是有人判斷失誤,但否認刻意拖延調查。

懷疑被警員虐待的事主鍾先生以受害人身分到灣仔警察總部錄取口供,他受虐的片段週二曝光,警方立案調查了近兩個月,都指是首次看到不知病房有閉路電視,但涉事的病房門外貼出告示,寫明該範圍24小時有閉路電視監察,事主的兒子亦指6月向投訴警察課報案時,有清楚說明這點,他指留意到傳媒片段知道病房門外有告示,但跟進的同事礙於經驗,認為公立醫院病房一般都沒有閉路電視,所以沒有聯絡醫院。

另一個指控是事主兒子稱投訴後,警方答應兩星期內回覆但沒有這樣做,只透過電郵稱已立案處理,警方就指7月初至8月初,曾經4次,分別以電話及電郵聯絡投訴人,但未能聯絡上。

協助事主的立法會議員林卓廷指,據他了解,醫管局閉路電視片段通常只會保存一個多月,質疑警方刻意拖延,警方否認指控,指全面調查後會向事主交代。

