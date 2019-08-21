香港市民元朗站靜坐演變成警民對峙（視頻）

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週三晚上7時後，大批穿著黑衣的市民在元朗西鐵站聚集，有人坐在站內一旁，讓出通道給其他人經過，參與的市民每隔一小時，掩著右眼默站5分鐘，對尖沙咀示威中有人眼睛受傷，表達不滿。

之後參與的市民愈來愈多，除了大堂，閘內和月台層亦有參與的市民，亦有人選擇站在連接元朗西鐵站的商場，店舖提早落閘，有參與市民不滿事件發生一個月，仍然未有檢控任何人。

晚上9時許，一批市民在東頭村村口聚集，有一批防暴警員持長盾，站在村內戒備，有市民用鐳射燈及大光燈照射警員，到約10時，防暴警員增援並且推進，示威者把水馬推到馬路上作路障，防暴警繼續推進，一度舉槍，站在高位的市民，繼續用鐳射筆照射警員。警方一度舉藍旗警告，有示威者繼續搬雜物當路障。

示威者之後跑到元朗港鐵站下面的交通交匯處，及到商場YOHO MALL，警員就推進到連接元朗站的天橋，圍著一名穿黑衣的示威者，有救護人員為他急救，警員推進到港鐵站入口，有示威者向警員使用滅火桶，以及用水喉噴水，又在地面灑上懷疑肥皂水 番梘水，示威者之後在港鐵站搬來垃圾桶等雜物當路障。

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