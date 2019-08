香港市民元朗站靜坐演變成警民對峙（視頻）

【i-CABLE】

週三晚上7時後,大批穿著黑衣的市民在元朗西鐵站聚集,有人坐在站內一旁,讓出通道給其他人經過,參與的市民每隔一小時,掩著右眼默站5分鐘,對尖沙咀示威中有人眼睛受傷,表達不滿。

之後參與的市民愈來愈多,除了大堂,閘內和月台層亦有參與的市民,亦有人選擇站在連接元朗西鐵站的商場,店舖提早落閘,有參與市民不滿事件發生一個月,仍然未有檢控任何人。

晚上9時許,一批市民在東頭村村口聚集,有一批防暴警員持長盾,站在村內戒備,有市民用鐳射燈及大光燈照射警員,到約10時,防暴警員增援並且推進,示威者把水馬推到馬路上作路障,防暴警繼續推進,一度舉槍,站在高位的市民,繼續用鐳射筆照射警員。警方一度舉藍旗警告,有示威者繼續搬雜物當路障。

示威者之後跑到元朗港鐵站下面的交通交匯處,及到商場YOHO MALL,警員就推進到連接元朗站的天橋,圍著一名穿黑衣的示威者,有救護人員為他急救,警員推進到港鐵站入口,有示威者向警員使用滅火桶,以及用水喉噴水,又在地面灑上懷疑肥皂水 番梘水,示威者之後在港鐵站搬來垃圾桶等雜物當路障。

