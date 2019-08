【KTSF】

中半島半月灣(Half Moon Bay)週二晚有單引擎小型飛機墜海,機師和機上乘客都無受傷。

根據海岸巡邏隊的消息,當時出事飛機的機師,正和在另外一架飛機的朋友一起飛行,因此飛機墜海時,他朋友就引領救援人員到墜海的位置。

當救援人員到場後,機師和乘客抱著飛機殘骸,在海中載浮載沉等待救援,而涉事飛機當時已沉沒海底。

機師和乘客獲救後拒絕送院治療,但在舊金山國際機場接受了消防人員的檢查,出事原因仍在調查中。

