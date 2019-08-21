東灣兩人涉投資移民騙案被捕 中國籍疑犯仍未落網

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦一個大陪審團正式起訴3人利用投資移民簽證EB-5計劃進行詐騙，其中兩人已於週二被捕，面臨電匯欺詐等多項控罪。

聯邦司法部的文件稱，涉案3人分別是70歲的東灣奧克蘭居民Thomas Henderson、40歲的中國寧波居民Kexing Hu，英文名Peter Hu，以及42歲前奧克蘭居民Cooper Lee。

Henderson週二早上在奧克蘭被捕，Lee則在南加州Laguna Beach被逮捕，兩人分別被控12項及6項電匯欺詐罪，而Henderson還多一項向美國政府機構作虛假陳述的控罪，目前只有Hu尚未被捕。

法庭文件稱，Henderson是舊金山區域中心（SFRC）的創辦人及老闆，並利用該中心透過EB-5投資移民簽證計劃招攬外國投資者，在2011到2017年間，Henderson與Hu從200多名外國投資者中，合共籌集了1.1億美元。

檢控文件還指，Henderson向負責辦理EB-5投資移民簽證的美國公民及移民局提交虛假文件，聲稱投資者的錢會用於初創公司和投資項目，但實際卻將錢用作其他用途，包括Henderson為一個開發項目籌集的2,100萬元，其中1,700萬元都轉投去了一個虧損項目。

聯邦司法部表示，這個騙局也威脅到灣區2,000多個就業機會。

如果罪名成立，每項電匯欺詐罪的最高刑罰是監禁20年，並罰款25萬元。

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