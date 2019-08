東灣兩人涉投資移民騙案被捕 中國籍疑犯仍未落網

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦一個大陪審團正式起訴3人利用投資移民簽證EB-5計劃進行詐騙,其中兩人已於週二被捕,面臨電匯欺詐等多項控罪。

聯邦司法部的文件稱,涉案3人分別是70歲的東灣奧克蘭居民Thomas Henderson、40歲的中國寧波居民Kexing Hu,英文名Peter Hu,以及42歲前奧克蘭居民Cooper Lee。

Henderson週二早上在奧克蘭被捕,Lee則在南加州Laguna Beach被逮捕,兩人分別被控12項及6項電匯欺詐罪,而Henderson還多一項向美國政府機構作虛假陳述的控罪,目前只有Hu尚未被捕。

法庭文件稱,Henderson是舊金山區域中心(SFRC)的創辦人及老闆,並利用該中心透過EB-5投資移民簽證計劃招攬外國投資者,在2011到2017年間,Henderson與Hu從200多名外國投資者中,合共籌集了1.1億美元。

檢控文件還指,Henderson向負責辦理EB-5投資移民簽證的美國公民及移民局提交虛假文件,聲稱投資者的錢會用於初創公司和投資項目,但實際卻將錢用作其他用途,包括Henderson為一個開發項目籌集的2,100萬元,其中1,700萬元都轉投去了一個虧損項目。

聯邦司法部表示,這個騙局也威脅到灣區2,000多個就業機會。

如果罪名成立,每項電匯欺詐罪的最高刑罰是監禁20年,並罰款25萬元。

