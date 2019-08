聯邦政府公布新建議 無證移民家庭或可被無限期扣留

【KTSF 江良慧報導】

聯邦政府週三宣布新建議,讓國土安全部可以無限期扣留一些無證移民家庭。

特朗普總統認為有必要實施新規定,他說當那些無證人士知道美墨邊界保安收緊的話,嘗試偷渡的人就會減少。

國土安全部週三宣布有關阻截南部邊境無證移民湧入的新規定。

國土安全部代理局長Kevin McAleenan說:”新規定將會讓我們移民系統恢復完整,並消除引發危機的主要因素。”

政府準備終止一項有幾十年歷史的Flores和解協議,根據有關協議,美國官員只可以扣留無證的移民兒童最多20天,但根據最快在10月起生效的新規定,政府會把兒童和他們等候移民聆訊的父母一起囚禁,所以不會為囚禁期設限。

McAleenan說:”這讓我們可以把一家人帶來,作為多層次策略之一,完成移民手續。”

有批評者指規定的做法殘忍,等同要兒童被無限期扣留,因為申請庇護等移民聆訊可以持續多個月。

美國公民自由聯盟發表聲明指責新規定是對最易受傷害的人的攻擊,說政府不應該囚禁兒童,和當然更不應該尋求把更多兒童囚禁更長時間。

