東灣華裔婦人屋外澆花後失蹤 家人急尋

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣Discovery Bay一名華裔女人，週二晚在家外澆花之後失縱，警方到處搜索卻未有她的下落。

Contra Costa縣警在Facebook網頁發布的消息指出，週二晚9點幾，一名居住在Beaver Lane 5500號地段的居民截停一名縣警員，說他的妻子Ching “Ping” Chen晚上7時左右在家外面澆花，之後就沒有回家。

警方派出警犬和無人飛機搜尋，可是沒有失縱女子的下落，週三警方更出動海上巡邏隊加入搜索行動。

警方表示，Ching “Ping” Chen現年53歲，身高4呎11吋，體重88磅，棕色頭髮以及有金色染髮，穿淺綠色背心、綠色短褲和粉紅色涼鞋。

如果有人見到她，請與警方聯絡，電話：(925) 646-2441。

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