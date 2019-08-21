《人民日報》文章指香港實際上是無政府狀態

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香港的反修例風波，這數天前線的衝突稍為減退，正當香港特首林鄭月娥提出要構建對話平台之際，內地官媒亦都開始探討香港的管治權力。《人民日報》旗下微博帳號俠客島的一篇文章就以《誰主香港》為題，詳細剖析香港的管治權力劃分，從北京的角度探討出現今次運動的深層原因，竟然覺得香港實際上是”無政府狀態”。

這篇以《誰主香港》為題的文章，探討香港的管治權力到底掌在誰手上，文章指特區政府並非在治理香港，因為立法權方面，只有不足一半的權力要通過建制派去達成。行政方面，行政系統亦是從港英當局”整體”接收而來，而且由於特首和政黨無必然的聯繫，抽離了堅實的政治支持，不得不將公務員體系當政黨使用，但公務員很有可能和特首的政治意向背道而馳，修例風波有不少公務員公開施壓，便是典型案例，那麼雙普選是否出路呢？

文章就指”雙普選”只是一個理想的設想，不見得會帶來有效的治理，更為嚴重的是通過”自下而上”的社會運動來爭取既定目標，這個過程本身就有很大的問題，各方難以妥協，政府和抗議者會出現嚴重對立，行政、立法、司法當中，有關司法和法治的篇幅比較長，指整個司法系統，掌握在”隱居”的”港英當局”手中，法治成為維持英國利益的最佳工具，以及演變成外國勢力固若金湯的”話語權”，而他們關心的只是自己的利益，並非香港本身的利益，甚至形容九七回歸，只是從英國的”直接殖民地”，變成為”間接殖民地”。

不過文章強調絕對不意味要法治退出歷史舞台，問題是”誰主”法治，文章指特區政府受制於制度、社會力量和”法治”旗號下的外部外國勢力，香港實際上是”無政府狀態”，目前香港的治權並不在香港人手中，也不在特區政府或者香港社會，但有一些香港人把這種局面歸咎於中央政府，文章指大灣區發展計劃，本來是中央調整政策，想以社會經濟方式逐步化解矛盾，達到最終解決問題，但官僚層面並無深刻理解，而是趨向想通過改變”兩制”來解決。

今次推出的《逃犯條例》就是典型例子，要有效解決香港問題，就要弄清”誰主香港”，文章最後指，今天的香港已經不是回歸之初的香港，香港也不能再回到原點，對中國內地的挑戰是如何使香港實現”二次回歸”。

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