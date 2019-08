《人民日報》文章指香港實際上是無政府狀態

【i-CABLE】

香港的反修例風波,這數天前線的衝突稍為減退,正當香港特首林鄭月娥提出要構建對話平台之際,內地官媒亦都開始探討香港的管治權力。《人民日報》旗下微博帳號俠客島的一篇文章就以《誰主香港》為題,詳細剖析香港的管治權力劃分,從北京的角度探討出現今次運動的深層原因,竟然覺得香港實際上是”無政府狀態”。

這篇以《誰主香港》為題的文章,探討香港的管治權力到底掌在誰手上,文章指特區政府並非在治理香港,因為立法權方面,只有不足一半的權力要通過建制派去達成。行政方面,行政系統亦是從港英當局”整體”接收而來,而且由於特首和政黨無必然的聯繫,抽離了堅實的政治支持,不得不將公務員體系當政黨使用,但公務員很有可能和特首的政治意向背道而馳,修例風波有不少公務員公開施壓,便是典型案例,那麼雙普選是否出路呢?

文章就指”雙普選”只是一個理想的設想,不見得會帶來有效的治理,更為嚴重的是通過”自下而上”的社會運動來爭取既定目標,這個過程本身就有很大的問題,各方難以妥協,政府和抗議者會出現嚴重對立,行政、立法、司法當中,有關司法和法治的篇幅比較長,指整個司法系統,掌握在”隱居”的”港英當局”手中,法治成為維持英國利益的最佳工具,以及演變成外國勢力固若金湯的”話語權”,而他們關心的只是自己的利益,並非香港本身的利益,甚至形容九七回歸,只是從英國的”直接殖民地”,變成為”間接殖民地”。

不過文章強調絕對不意味要法治退出歷史舞台,問題是”誰主”法治,文章指特區政府受制於制度、社會力量和”法治”旗號下的外部外國勢力,香港實際上是”無政府狀態”,目前香港的治權並不在香港人手中,也不在特區政府或者香港社會,但有一些香港人把這種局面歸咎於中央政府,文章指大灣區發展計劃,本來是中央調整政策,想以社會經濟方式逐步化解矛盾,達到最終解決問題,但官僚層面並無深刻理解,而是趨向想通過改變”兩制”來解決。

今次推出的《逃犯條例》就是典型例子,要有效解決香港問題,就要弄清”誰主香港”,文章最後指,今天的香港已經不是回歸之初的香港,香港也不能再回到原點,對中國內地的挑戰是如何使香港實現”二次回歸”。

