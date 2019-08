【KTSF】

蘋果公司(Apple)早前公佈的信用卡Apple Card,週三正式接受申請。

使用蘋果手機iPhone的用戶週三起可以在手機中的錢包應用程式申請蘋果信用卡Apple Card,蘋果信用卡的合作銀行高盛,會根據用戶的資料計算信用額度和年利率,用戶可以通過手機Apple Pay功能使用信用卡,同時也可以使用蘋果之後寄出的實體信用卡進行消費。

記得申請前留意信用卡條款是否適合自己再申請。

