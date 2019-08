【KTSF 黃恩光報導】

以南灣Cupertino市為基地的蘋果公司(Apple),最近再出資接近3億元,購買市內兩棟商業大樓,顯示蘋果公司有意繼續紮根在Cupertino。

The Mercury News的報導指出,蘋果公司耗資2.9億,購買位於Stevens Creek大道夾Torres Avenue兩棟辦公大樓,佔地總共314,000平方呎。

兩棟大樓位於Cupertino City Center開發區,裡面有辦公大樓、住宅、餐館和一間酒店。

近年來,蘋果公司不斷在Cupertino擴展業務,最明顯就是興建太空船型的總部大樓,除了Cupertino之外,蘋果也在Sunnyvale和聖荷西北部地區買地計劃興建新的辦公園。

