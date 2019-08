【i-CABLE】

美國正式退出《中程導彈條約》後,首次試射中程導彈。

國防部星期日於加州聖尼古拉斯島,測試常規陸基戰斧巡航導彈,飛行逾500公里後,擊中預定目標。

該款導彈射程可達1,000公里,原本受美俄《中程導彈條約》限制,預計年半內正式服役。條約月初正式失效後,美國加快研發中程導彈,計劃年末前再進行測試,並有意於亞洲部署。

