特朗普指美國經濟沒衰退跡象 與經濟學家唱反調

對於近期美國經濟市場的不穩定,特朗普總統表示,他並不認為美國經濟有衰退跡象。

有些經濟學家表示,美國經濟會有衰退跡象,但特朗普總統卻不這麼認為。

特朗普說:”我沒看到衰退,很多人都說經濟不會衰退。”

不止是特朗普在淡化關於經濟會放緩的預示,他的白宮幕僚更認為,是媒體誇大描述了經濟衰退。

儘管特朗普週一發推文表示,美國的經濟是世界上最棒的,但他同時也準備好了替罪羊,當經濟受到影響時,他就會責備聯儲局主席包維爾,並聲稱是民主黨人把經濟帶領到了衰退的境地,同時還要求降低聯邦利率。

不過很多經濟專家認為,是特朗普的貿易政策導致經濟出現不穩定,並可能會衰退跡象。

截至目前經濟市場整體穩定,有專家指出,現在有強大的消費者支出在支撐經濟,但商業投資和製造業都有減緩趨勢。

