特朗普稱美國經濟仍增長中 暫不考慮減入息稅

特朗普政府強調,美國經濟仍在增長中,在現階段不會考慮降低入息稅。

華盛頓郵報率先報導,政府正考慮降低入息稅,但特朗普總統週二接見到訪的羅馬尼亞總統時對記者說,降低薪俸稅對工人影響很大,許多人都喜歡,但白宮在現階段不會考慮降低入息稅,因為美國經濟仍然持續增長,距離衰退仍然非常遠,而白宮可以在其他方面研究減稅的問題。

特朗普說:”距離衰退仍遠,聯儲局若做好本份,我們會有巨大增長。”

白宮多名高層官員對於討論減入息稅的問題都表示不知情。

有稅務政策分析師認為,當失業率跌至歷史新低,以及經濟穩健增長時,如果減入息稅,萬一將來經濟走下坡時,就等於虛耗子彈,所以現時並沒有這個經濟理由去減入息稅,況且特朗普政府需要國會支持,才可以推行減稅計劃。

以前小布殊總統曾經在2001年實施一次過退稅多達600元,而奧巴馬總統在2012年競選連任時,曾持續降低工人入息稅,和延長領取失業金時間,以刺激消費從而刺激經濟,但此舉亦令聯邦赤字越滾越大筆。

