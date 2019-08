【KTSF江良慧報導】

舊金山國際機場週二開始實施禁售塑膠樽裝水。

根據新的規定,如果要賣水的話,機場的零售店、餐廳及航空公司貴賓室,自動販賣機只能有鋁箔包、玻璃或是可再生循環使用的瓶裝水,如果不想花錢,民眾可以自己攜帶水壺。

機場有超過100個飲水機供旅客裝水,不過有人發現其中一個漏洞是,大於一公升的塑膠罐裝的水不在禁售範圍。

舊金山國際機場開航空業的先河,禁售小塑膠瓶裝水,希望能突破永續發展的界線,目的是要達到市府訂的2021年全市零廢棄物目標。

不過有人批評,儘管機場不賣小塑膠瓶裝水,但是含味飲品,像是汽水、茶飲品、果汁、運動飲料等,塑膠瓶裝飲料還是照賣,因為舊金山居民在2016年通過向每罐含糖飲品徵收一美分的稅。

