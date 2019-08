舊金山市長布里德訪日落區 了解商戶及居民對治安擔憂（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Taraval警察分區上個月發生暴力劫車案,又有華裔居民控訴警方沒有認真處理報案,市長布里德有見及此,繼上個月到訪華埠後,週一又再到華人聚居的日落區,與商戶及居民見面,幫忙加強警民之間的聯繫。

市長布里德與警察局代表週一到訪日落區Irving街商圈,了解商戶做生意的情況,及居民對治安的擔憂。

不少市民都表示,未見過Taraval警局分局長Nicholas Rainsford。

分局長與市長亦即場示範,怎樣使用警方新的實時翻譯手機應用程式,鼓勵市民多報案,就算報案人與警員言語不通,透過應用程式,就可以找到提供即時翻譯的人。

不少商戶亦趁機向市長表達對社區的意見。

食肆東主說:”我們的巡警很優秀,他們常常來,確保我們安全,他們很好,消防局亦很優秀。”

醫務所東主說:”你見到很多空置的店舖,這是一個問題,有很多無家可歸者,亦有很多人隨地丟垃圾。”

燒臘餐廳東主蘇澤輝(Francis So)說:”安全,街上安全問題,附近都有搶劫、搶車,我們都想讓政府知道,(無家可歸者是否常滋擾你們),有時睡在地上,討錢,過夜,都嚇到這裡的居民。”

亦有不願上鏡的市民認為,市長落區只是一場公關表演,她沒有聆聽日落區居民不想要大麻店的意見。

警方表示,日落區多個商圈,只有Irving街有兩名專責巡警,如果情況許可,這兩名巡警亦會巡邏Taraval及Noriega街商圈。

布里德回應指,最理想的做法是增加警員,但無奈這個方案被市參議會在審議預算案當中剔除。

針對近日市內多宗受害人都是華裔的罪案,市參事馬兆明促請警方公開罪案受害人的族裔,看看華裔是否最常成為罪案受害人。

布里德表示,對馬兆明的建議暫時未有回應,而舊金山警察局華裔指揮官鄺友信(Daryl Fong)下月起,即將調任主管社區外展工作,他亦未有明確表態警局會否公開這些訊息。

鄺友信說:”我們要看所有的因素,才能確定受害人為什麼是亞裔,因此更要做的是保護最弱小的人,為他們提供教育,避免成為受害者,我們的重心應該在於處理犯人。”

為了加強社區治安,市府剛剛在Irving街商圈幾個路段設置多部攝錄機,來回方向,各個角度都拍得到。

