襲擊舊金山女住客男子又因另一宗襲擊案出庭自首（視頻）

一個多星期前因為襲擊舊金山一名女居民而被捕,但之後又被法官釋放的男子,現在又涉嫌與另一宗今年2月發生的街頭襲擊案有關,該男子週一在律師陪同下出庭,並向警方自首。

涉案男子25歲的Austin Vincent,週一身穿西裝,在律師安排下出庭,就今年2月4日發生的一宗街頭襲擊案向警方自首。

案發當日,Vincent首持一把刀,威脅正在四街與Brannan街交界等候Uber網的服務的幾名乘客,聲稱要殺掉他們。

該群人後來上了來接載他們的Uber汽車離開現場,警方接報到場後,已找不到任何涉案人。

不過8月11日,Vincent在Beale街再度襲擊一名返回大廈的女住客Paneez Kosarian,而被警方逮捕,但之後法官卻釋放他,事件引起軒然大波。

於此同時,2月4日襲擊事件中的一名受害者看到警方公佈Vincent的照片後,認出是同一人於是報警,警方在申請法庭搜捕令的同時,也開始監視在法庭要求下配戴監控器,並在舊金山住宅設施接受治療的Vincent。

此外,還有更多受害人在看到Vincent的照片後向警方報案,舊金山中央警局和南部警局也對其它襲擊事件展開調查,並確定Vincent是否也涉案。

舊金山市長布里德也表示,Vincent早前獲釋,顯示有司法漏洞。

布里德說:”我認為司法系統出現一些錯誤,這是為甚麼我們需要司法系統改革,需要精神健康改革,需要確保該系統,讓第一宗事件涉案者被逮捕,而且不會繼續犯案。”

布里德還說,解決無家可歸者問題也是舊金山的當務之急,她希望透過興建更多支援中心,為過渡期的無家可歸者提供援助,或幫助他們找到用久居所。

