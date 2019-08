舊金山聯合校區開課 市長撥千萬資助弱勢社區教師（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山聯合校區週一開課,市長布里德宣布撥出1,000萬元,給在市內弱勢社區任教的教師作為生活津貼,希望留住好老師。

市長布里德早上去到Potrero Hill的Starr King小學,以及列治文區的Roosevelt小學,視察開課的情況。

布里德宣布本財政年度,以及下個財政年度合共撥出1,000萬元,給校區裡超過1,000名教師作為生活津貼,這些教師在弱勢社區的學校任教,其中包括灣景區、Mission區和市內東南部地區。

市長指出,這些學校3分之1的教師都是初出道的老師,而教師流失率高達兩成七。

為了挽留教師,目前在弱勢社區任教的老師,除底薪之外,額外有多2,000元,加上市長週一宣布的撥款,今年每名教師會有多3,000元,下個財政年度再增加2,500元,即是每年薪水將會一共增加7,500元。

布里德說:”我的目標是盡量投資在下一代,照顧所有的兒童,而不單是自己的孩子,我們必須關注所有的孩子,確保他們能成功。”

舊金山聯合校區有100多間學校,5萬多名學生,再加上約一萬名教職員,校區開課之後,學校附近的交通會很繁忙。

市府除了增加輔助學生過馬路的職員之外,開學期間警方會加強執法,票控違例駕駛者,保障學童和行人的安全。

