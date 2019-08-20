聖荷西計劃未來9年重鋪市內大街小巷道路（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市的道路狀況是全美大都會區最糟的城市之一，週一市長宣布未來9年將聖荷西的每一條大街小巷重新鋪柏油路。

這裡是東聖荷西Plato Arroyo公園，道路維修人員正在替一個小區的街道重新鋪上柏油，根據代表該區的市議員表示，這裡不論是大街還是小巷，道路坑坑巴巴，不少居民抱怨經常花錢修車胎，甚至導致車禍。

聖荷西市議員Magdalena Carrasco說：”長久以來我們的社區已經不斷花錢在爆胎，輪胎定位，甚至發生車禍，對窮人來說，錢花在修車上及買食物上的差別意義很不同。”

在過去預算短缺、經費不足，只能鋪大路，小的街道就補坑洞，市長San Liccardo週一宣布未來9年，將會把聖荷西大街小巷長達1,400英里的道路，全部重新鋪上柏油。

Liccardo說：”我們許多工程正在進行，今年已經鋪了280英里柏油路，這是9年計畫的第一年，將聖荷西的街道整修，我們過去幾年已經因為預算不足刻意忽略，沒有能力提供基本的鋪路。”

這個長達9年、重鋪柏油路計畫的經費，是來自選民通過的B提案T提案以及SB1。

聖荷西交通局長John Ristow說：”2013年聖荷西捉襟見肘，舖路29哩，今天誠如市長說的5年後，幾乎是十倍多的明顯增加。”

這三項通過的提案，每年提供聖荷西8,900萬的經費，重新鋪柏油路，新的道路設計也考量不同的交通工具及行人安全，包括規劃自行車及e-scooters道，以及更多方便輪椅的無障礙設施。

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