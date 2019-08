聖荷西計劃未來9年重鋪市內大街小巷道路（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市的道路狀況是全美大都會區最糟的城市之一,週一市長宣布未來9年將聖荷西的每一條大街小巷重新鋪柏油路。

這裡是東聖荷西Plato Arroyo公園,道路維修人員正在替一個小區的街道重新鋪上柏油,根據代表該區的市議員表示,這裡不論是大街還是小巷,道路坑坑巴巴,不少居民抱怨經常花錢修車胎,甚至導致車禍。

聖荷西市議員Magdalena Carrasco說:”長久以來我們的社區已經不斷花錢在爆胎,輪胎定位,甚至發生車禍,對窮人來說,錢花在修車上及買食物上的差別意義很不同。”

在過去預算短缺、經費不足,只能鋪大路,小的街道就補坑洞,市長San Liccardo週一宣布未來9年,將會把聖荷西大街小巷長達1,400英里的道路,全部重新鋪上柏油。

Liccardo說:”我們許多工程正在進行,今年已經鋪了280英里柏油路,這是9年計畫的第一年,將聖荷西的街道整修,我們過去幾年已經因為預算不足刻意忽略,沒有能力提供基本的鋪路。”

這個長達9年、重鋪柏油路計畫的經費,是來自選民通過的B提案T提案以及SB1。

聖荷西交通局長John Ristow說:”2013年聖荷西捉襟見肘,舖路29哩,今天誠如市長說的5年後,幾乎是十倍多的明顯增加。”

這三項通過的提案,每年提供聖荷西8,900萬的經費,重新鋪柏油路,新的道路設計也考量不同的交通工具及行人安全,包括規劃自行車及e-scooters道,以及更多方便輪椅的無障礙設施。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。