彭斯等美國高官警告中國 勿動用武力鎮壓香港民主運動

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美國副總統彭斯、國家安全顧問博爾頓和國會兩院兩黨政要都警告中國，不要動用武力鎮壓香港民主運動。

彭斯呼應特朗普所言，聲稱如果香港法律受到侵犯，美中達成貿易協議的機會就減少，彭斯也批評中國的人權狀況。

國家安全顧問博爾頓日前向”美國之音”強調，美國人民對六四天安門事件仍然記憶猶新，如果中國在香港製造類似六四鎮壓行動的新記憶，將會是大錯特錯。

另一方面，聯邦參議院外交事務委員會主席Marco Rubio在週末發聲明，中國如果軍事鎮壓香港，就會面對快速而嚴厲的後果，包括美方撤回美國法律給予香港的特別地位，限制中國使用資本市場，及通過香港銀行取得貨幣融資，美方並動用馬尼斯基法規，在全球制裁中國官員及其利益。

Rubio也表明，會加強兩黨都支持的《香港人權民主法案》。

而聯邦眾議長普洛西日前也再發聲明，重申在國會復會後，推動《香港人權民主法案》的立法工作。

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