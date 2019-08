彭斯等美國高官警告中國 勿動用武力鎮壓香港民主運動

【KTSF】

美國副總統彭斯、國家安全顧問博爾頓和國會兩院兩黨政要都警告中國,不要動用武力鎮壓香港民主運動。

彭斯呼應特朗普所言,聲稱如果香港法律受到侵犯,美中達成貿易協議的機會就減少,彭斯也批評中國的人權狀況。

國家安全顧問博爾頓日前向”美國之音”強調,美國人民對六四天安門事件仍然記憶猶新,如果中國在香港製造類似六四鎮壓行動的新記憶,將會是大錯特錯。

另一方面,聯邦參議院外交事務委員會主席Marco Rubio在週末發聲明,中國如果軍事鎮壓香港,就會面對快速而嚴厲的後果,包括美方撤回美國法律給予香港的特別地位,限制中國使用資本市場,及通過香港銀行取得貨幣融資,美方並動用馬尼斯基法規,在全球制裁中國官員及其利益。

Rubio也表明,會加強兩黨都支持的《香港人權民主法案》。

而聯邦眾議長普洛西日前也再發聲明,重申在國會復會後,推動《香港人權民主法案》的立法工作。

