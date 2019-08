南灣警方破獲汽車零件盜竊偽鈔案 拘4華裔男女

【KTSF】

近期灣區不同城市都有發生汽車觸媒轉換器被盜的案件,最近一宗發生在南灣Mountain View,警方調查這宗盜竊案時,更破獲另一宗偽鈔案,警方共拘捕4名疑犯,全部是華人,行動中警方起獲手槍毒品、偽鈔,以及製造偽鈔的工具。

Mountain View警方表示,8月18日上週日凌晨4點左右,警方回應Wake Forest Drive的居民報案,發現一輛Toyota Camry正在逃離現場,最後在Emily Drive發現這輛可疑車輛。

警方發現,該逃逸車輛司機為21歲男子Na Xiong,警方在車輛內找到一支在中谷報失的手槍,一些爆竊工具,以及一個觸媒轉換器。

警方指這個觸媒轉換器是有人稍早前從Wake Forest Drive一部車上偷來的。

警方其後懷疑涉案車輛與另一宗可疑活動有關,跟進調查後,在Fairchild Drive的Ramada Inn旅館房間搜查,在房內發現冰毒、吸毒用品、偽鈔,製造偽鈔的工具、電話及爆竊工具。

房內的兩男一女當場被捕,他們分別是26歲男子Touta Xiong、35歲女子An Lee、35歲男子Bill Chang,他們連同Na Xiong,全部都是Merced的居民。

