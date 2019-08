香港男子投訴被捕後在醫院遭3警員虐打（視頻）

【i-CABLE】

香港警方拘捕兩名警員,他們涉嫌在醫院病房虐打一名被捕的62歲男子,晚上再有一名已離職警員被捕,涉嫌串謀襲擊致造成身體傷害,事主的家人出示醫院病房的隱蔽攝錄片段,見到警員懷疑扯他頭髮和打他,警方指6月收到投訴,但一直不知有閉路電視片段。

醫管局向事主家屬提供的北區醫院情緒紊亂病房,超過20分鐘的閉路電視片段,時間是凌晨2時後,看到事主四肢被綁躺臥病床上,兩名相信是軍裝警員戴上手套,用事主的上衣掩蓋事主口鼻,又掌摑他、扯他頭髮、壓眼睛和用強光照射,並多次打向他的腹部和下體。

事主兩名兒子表示,爸爸是在6月25日涉嫌醉酒鬧事和襲警,被捕後送往醫院,到獲准保釋後,家人發現他滿身傷痕,無名指被拗斷,才說出被打經過。

警方在事主兒子的記者會後發稿表示,高度關注事件,交由新界南總區重案組沿刑事方向調查,之後再在每日記者會上宣布已拘捕涉案警員。

警方又解釋,在6月底收到事主兒子投訴,但投訴警察課之後,未能聯絡事主及他兒子,期間一直在搜集資料,並未向涉事警員錄取口供,亦不知道有閉路電視片段。

不過協助事主一家的議員林卓廷反駁指,事主在投訴時,已指出醫院有閉路電視片段。

北區醫院回應傳媒查詢,有關病人當日在紊亂病房期間由警員看守,醫護人員定期監察他的狀況,沒有出現異常情況,病人留院期間,亦無向院方提出投訴,院方將配合警方調查。

