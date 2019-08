將軍澳連儂牆3人被斬傷 懷疑涉案男子被捕（視頻）

【i-CABLE】

香港將軍澳”連儂牆”週二凌晨有3個人被斬傷,案中26歲女傷者情況危殆,她是信報正在休假的記者,涉嫌行兇的50歲男子下午在羅湖被捕,據了解他是一名持牌導遊。

被捕的50歲男子黑布蒙頭,週二傍晚由大批探員押解到將軍澳頌明苑的住所搜證。警員帶走一批證物,包括一對鞋以及皮袋,之後將疑犯帶回將軍澳警署,週二凌晨約1時半在將軍澳連儂牆,一名男子涉嫌用一把31厘米長牛肉刀斬兩名女子。

一名男子嘗試拉開兇徒,頭亦受傷,其中一名女子受傷逃跑,另一人爬欄杆走,現場是連接景林邨和厚德邨的行人隧道,有目擊者向警員講述事發經過。

當時在場的徐先生指,約一星期前都在連儂牆見到該男子經過望一望,事發時他和3個朋友在連儂牆整理標語,該男子走近和兩名女性朋友閒談,之後突然斬人。

警方之後在頌明苑一個垃圾桶內,檢獲行兇用的一把刀,有街坊跑步經過,見到兇徒傷人後棄刀逃走。在附近頌明苑嘉明閣的閉路電視錄到,一名跟兇徒穿相似服飾的男子進人大廈乘升降機,街坊之後周圍搜尋,在21樓梯間找到懷疑是兇徒留下的衣物。

被斬傷頭和手的兩名男女送往將軍澳醫院,傷勢較嚴重的26歲女子當時保護朋友亦中刀。據了解她胸腔積血,右邊肩膊被斬傷,要全身麻醉做手術。已出院的男傷者由律師陪同,到將軍澳警署錄口供。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。