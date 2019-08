【KTSF 劉瑩報導】

東灣奧克蘭(屋崙)有大型公寓可負擔租賃單位輪候名單,現正開放接受民眾申請。

公寓位於84大道930號,有1房至4房的單位,租金為申請者收入的30%,接受Section 8第八段房屋補助券持有者申請。

申請人年收入不得超過地區收入中位數的60%,一人家庭不得超過52,080元,兩人家庭不得超過59,520元,三人家庭不得超過66,960元。

有興趣的民眾可以親臨或上網下載申請表,1房及2房單位申請截止日為8月23日,3房及4房暫無截止日。

詳情請點擊:http://www.oakha.org/AffordableHousing/Pages/Wait-Lists.aspx

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。