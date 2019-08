【KTSF】

舊金山警方和目擊者指出,有一群小偷週一接近中午,光天化日之下在舊金山聯合廣場一間精品店搶走物品。

警方指出,一個男子與兩個女子週一上午11點51分左右,進入位於Stockton街夾Geary街的MCM精品包包店,當街搶走物品。

附近商店的目擊證人說,整個過程不到10秒鐘。

聯合廣場近期常發生搶劫案,YSL精品店也曾經被搶,目前警方仍在調查MCM搶劫案,尚未公布嫌犯照片。

