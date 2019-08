【i-CABLE】

月初格陵蘭冰川一日之內損失100億公噸,破了單日紀錄,而融冰加快的原因之一,是海水溫度變暖。

今年全球不少地方,都經歷了最熱的夏天,格陵蘭亦難以倖免。

根據美國國家冰雪數據中心的評估,格陵蘭在8月2日,一日之間損失了110億公噸的冰川,體積相當於440萬個標準泳池,是1950年有紀錄以來,格陵蘭單日最大的冰川損失。

為了預測融冰速度,美國太空總署在格陵蘭空投了大量海水探測器,偵測不同位置及深度的海水溫度,最近他們在當地主要冰川黑爾海姆發現不尋常現象,正常近海面的水應該較冷,但這裡由海面至700米深,海水溫度都是一樣,這是非常罕見,相信是冰川加速融化的原因之一。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。