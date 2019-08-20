紐約市警員5年前勒死非裔漢 週一被局方開除

【KTSF 張麗月報導】

5年前在紐約街頭，一名非洲裔男子被警察勒頸按在地上，導致他死亡的事，這名涉案的警察現已被開除。

轟動一時的非洲裔男子Eric Garner被勒頸致死案，經過5年的調查後，紐約警方週一宣佈Garner的死亡雖然是無心之失，但這宗悲劇必須要承擔後果，因此按警察紀律事務法官建議將涉案的警察Daniel Pantaleo開除。

紐約市警局長James O’Neill說：”Daniel Pantaleo不再有效擔當紐約市警察。”

這名警察2014年在紐約街頭，將手無寸鐵的43歲非洲裔小販Garner勒頸，按他在地上，令Garner 11次呼叫”我呼吸不到”，整個過程被拍攝下來，事件轟動一時，觸發全國示威，也惹來全國辯論關於種族和警察使用過份暴力問題。

涉事警察的代表律師和警察工會辯護說，勒頸並沒有直接導致Garner死亡，這名警察使用合理暴力，並無意傷害Garner，而開除這名警察會對整個警隊帶來負面衝擊。

州府大陪審團拒絕檢控涉案的警察，聯邦當局上個月也宣佈，不會循民權來檢控這名警察，理由是沒有證據令司法部官員合理懷疑 ，涉案警員當時是有意而為，紐約檢察官也認為沒有足夠證據。

死者的家人就表示會繼續抗爭，目的就是要令警察使用勒頸方法列為非法手段，此外，死者家人也誓要將其他涉案警員追究到底，否則紐約市民不得安全。

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