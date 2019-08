紐約市警員5年前勒死非裔漢 週一被局方開除

【KTSF 張麗月報導】

5年前在紐約街頭,一名非洲裔男子被警察勒頸按在地上,導致他死亡的事,這名涉案的警察現已被開除。

轟動一時的非洲裔男子Eric Garner被勒頸致死案,經過5年的調查後,紐約警方週一宣佈Garner的死亡雖然是無心之失,但這宗悲劇必須要承擔後果,因此按警察紀律事務法官建議將涉案的警察Daniel Pantaleo開除。

紐約市警局長James O’Neill說:”Daniel Pantaleo不再有效擔當紐約市警察。”

這名警察2014年在紐約街頭,將手無寸鐵的43歲非洲裔小販Garner勒頸,按他在地上,令Garner 11次呼叫”我呼吸不到”,整個過程被拍攝下來,事件轟動一時,觸發全國示威,也惹來全國辯論關於種族和警察使用過份暴力問題。

涉事警察的代表律師和警察工會辯護說,勒頸並沒有直接導致Garner死亡,這名警察使用合理暴力,並無意傷害Garner,而開除這名警察會對整個警隊帶來負面衝擊。

州府大陪審團拒絕檢控涉案的警察,聯邦當局上個月也宣佈,不會循民權來檢控這名警察,理由是沒有證據令司法部官員合理懷疑 ,涉案警員當時是有意而為,紐約檢察官也認為沒有足夠證據。

死者的家人就表示會繼續抗爭,目的就是要令警察使用勒頸方法列為非法手段,此外,死者家人也誓要將其他涉案警員追究到底,否則紐約市民不得安全。

