【KTSF】

東灣Contra Costa縣加州公路巡警(CHP)週一公佈有8宗涉及汽車雜耍的罪案,已經轉到地檢官處理。

該8宗汽車雜耍案都發生在8月11日,分別是3宗不同的汽車雜耍事件。

當日下午,警方接報到Martinez市驅散一個汽車雜耍活動,數小時之後又再收到Rodeo小鎮出現汽車雜耍。

CHP從高空獲得片段證據確認兩名涉案的車手。

當日第三宗汽車雜耍活動是Cummings Skyway發生,警方拘捕3名參與車手和3名觀看人士,並扣押3部涉案汽車。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。