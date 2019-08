林鄭指監警會將擴闊調查範圍 涵蓋元朗襲擊事件（視頻）

【i-CABLE】

香港剛度過了兩個月來首次沒有催淚彈的周末,香港行政長官林鄭月娥宣布,馬上開始構建對話平台,她與司局長願意落區,與不同階層及政見人士直接溝通,林鄭月娥又表示,監警會將擴闊調查範圍,肯定會涵蓋七二一元朗襲擊事件,並考慮增加監警會成員。

“流水式”集會,民陣稱有超過170萬人展現”和理非”力量,爭取她正面回應,兩個多月來,市民五大訴求之一,是成立獨立調查委員會。

林鄭月娥指聽到市民希望知道事實,監警會會審視警方處理事件的程序、常規有否不足,亦會跟進針對警員的投訴,至今”須匯報”投訴有174宗,當中有三成、即53宗是關於七二一元朗襲擊事件,監警會決定擴大調查範圍。

她指監警會會聘請海外專家提供意見,主席梁定邦亦到英國,會見有份調查2011年英國騷亂的專家。

當年倫敦一名黑人被警員擊斃,引發多區騷亂,英國除了既有的監警會調查之外,還成立四人組成的”暴動、社區及受害者委員會”,並非調查個別警員,而是研究有何社會及經濟原因,導致某些社區發生騷亂,以及如何預防?結論是”要令每個人都覺得社會是自己有份”。

林鄭月娥主動提及英國這個先例,指社會發生大型紛爭後,有需要研究深層次原因,但沒有明確講是否會成立類似委員會。至於五大訴求之首,”撤回修例”,她就重申在政治層面,條例已死。

監警會主席梁定邦接受《南華早報》專訪時就認為,政府正式講”撤回”,有助紓解民憤,他又認為政府目前沒需要對成立獨立調查委員會”關後門”,認為可待監警會報告完成後,如果仍然不夠、才成立。

