聯邦政府擴大公共負擔定義 社區機構設法消除公眾擔憂（視頻）

上星期特朗普政府宣布擴大有關”公共負擔”(Public Charge)的定義,令領取公共福利的人士申請綠卡有可能被拒,消息一出,隨即令不少移民社區人心惶惶,華人權益促進會週一聯同多個社區機構,消除公眾對”公共負擔”的迷思。

新的綠卡及簽證政策有關”公共負擔”新規定出爐後,華人權益促進會表示,上星期已經收到20多個查詢的電話,華促會表示,每個人的個案及情況都不同,單看”公共負擔”的定義,不能夠知道自己會否受到影響,最好的就是諮詢移民律師及社區機構。

華人權益促進會倡導主任馮弘美(Hong Mei Pang)說:”雖然現在估計全國會有30萬人會直接受到影響,大部分的社區分子聽到這個新的更改,可能就是完全取消自己的社會福利,我們要勸大家說,其實這是千萬不要去做的事情,因為這會導致一個寒蟬效應,所有社區分子會在社區裡面消失,也讓特朗普實現到他反移民跟排外的目的。”

“公共負擔”的新定義,預計最快將於10月15日生效,領取聯邦醫療保健Medicaid、糧食券、Section 8第八段、房屋補助券,以及其他現金援助者,申請綠卡有可能被拒。

不過難民、尋求庇護者、已經持有綠卡而要申請成為公民的永久居民則不受影響。

東北醫療中心兒科醫生李醫生(Cami Le)說:”另一個重點是這個條例不會影響21歲以下的兒童,享有白卡的孕婦,以及分娩後的60天都不受影響。”

安老自助處、護兒兒童服務及東北醫療中心等表示,會致力服務移民社區,呼籲公眾千萬不要因為”公共負擔”而將所享的福利全部自動放棄。

舊金山及Santa Clara縣政府已就”公共負擔”的新定義入稟控告聯邦政府,因此這項新規定也許未必能如期推行。

一眾關心移民權益的社區組織,下週二將會就”公共負擔”政策在東灣奧克蘭(屋崙)舉行大型集會。

