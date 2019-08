19歲男子涉襲擊環時記者 案件押後10月底處理

【i-CABLE】

《環球時報》記者付國豪在香港機場遇襲案,涉嫌打人的19歲被告不准保釋,案件押後至10月底,等警方進一步調查。被告同時涉嫌上月在新城市廣場襲警,稍後另案提堂。

被告賴雲龍、19歲,報稱是酒店兼職侍應,由警車押解到法院,被控一項參與非法集結、一項傷人及一項襲擊致造成身體傷害罪。

控罪指他本月13至14日期間,在機場一號客運大樓G通道,與其他人參與非法集結,作出擾亂秩序的行為,破壞社會安寧,和其他人非法及惡意傷害付國豪,以及14日在J通道附近襲擊他,造成身體傷害罪。

被告毋須答辯,控方申請押後案件,以便警方取得閉路電視片段及調查是否有其他人士涉案。辯方申請保釋被拒絕,被告保留8天保釋覆核權利。裁判官接納控方申請,將案押後至10月28日。

另外,被告涉嫌8月14日在沙田新城市廣場內襲警,案件星期五在沙田裁判法院提堂。

與此同時,香港警方也就付國豪機場遇襲一案再拘捕一名女子。

警方在青衣拘捕一名23歲、姓畢的女子,涉嫌非法禁錮及傷人,正被扣留調查。

而付國豪被包圍和襲擊的同一晚,亦有一名內地旅客在機場被示威者包圍,警方就兩宗案件至今共拘捕8人。

