菲裔少女獲骨髓移植延續生命 呼籲更多人登記捐贈骨髓（視頻）

15歲菲律賓裔少女5年前獲骨髓移植得以延續生命,舉行慶祝派對,紀念移植5週年,從而希望呼籲更多人登記成為骨髓捐贈者。

慶祝會週四在舊金山加大舉行,Myla Cunanan將之稱為是她的”重生”生日會,因為如果當年她沒有接受移植,就未必活到今日。

Myla在2014年患上白血病需要骨髓移植,但是一直找不到合適人士。

Myla媽媽Leyna Cunanan說:”當初找捐贈者相當困難,我們得知有3人可能匹配,但測試過後發現不匹配。”

最後Myla父親捐出骨髓,而父親的骨髓匹配率雖然只有一半,但為救女兒也不惜一試。

Myla今年15歲,即將搭入十年級。

Myla說:”任何人都可以登記做骨髓移植者,你永遠不知誰會跟你匹配,我呼籲所有人都去登記。”

UCSF美亞研究中心主任劉雪嚴說:”亞裔來說只有四成一至二的人找到骨髓移植,即是六成人找不到,因此受不到治療而死亡。”

她又表示,現時全國有1,900萬人登記做骨髓移植者,不過當中只有5%,即是只有95人是亞裔,而且裡面包括了華裔、日裔、菲律賓裔等,因此要找到匹配的骨髓就更加難。

