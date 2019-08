西南航空明年1月增加夏威夷直飛航線 單程最低99元（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

西南航空公司(Southwest Airlines)繼今年3月首次開通由東灣奧克蘭機場到夏威夷檀香山的直飛航線後,又宣佈從明年1月19日開始,增加更多到夏威夷其它島嶼的直飛航線,而且單程最低價是99元。

西南航空公司從明年1月19日起,新增加的夏威夷新航線包括東灣奧克蘭機場到大島Kona機場,每週四班,奧克蘭到Kauai島Lihue機場,每週三班。

另外,南灣聖荷西機場也同時開通到大島的直飛航班,每週三班,還有到Kauai島的航班,每週四班。

此外在夏威夷島與島之間,也會增加每日航班,包括檀香山到Kauai島和大島,Maui島到大島。

西南航空同時也進行機票促銷,由奧克蘭和聖荷西機場去夏威夷的單程機票,最低價是99元,而週五從西南航空官網上找到的單程直飛最低價票已升至159元。

今年3月受波音737 Max客機空難影響,西南航空停飛了34架波音737 Max客機,何時重新啟用仍是未知數。

公司原本計劃在加州4個城市開通到夏威夷的直飛航班,但到明年1月,只有奧克蘭、聖荷西及沙加緬度3個城市的航班可以運營,聖地牙哥的航班則仍要繼續延後。

