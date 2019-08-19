西南航空明年1月增加夏威夷直飛航線 單程最低99元（視頻）

August 19, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 梁秋玉報導】

西南航空公司（Southwest Airlines）繼今年3月首次開通由東灣奧克蘭機場到夏威夷檀香山的直飛航線後，又宣佈從明年1月19日開始，增加更多到夏威夷其它島嶼的直飛航線，而且單程最低價是99元。

西南航空公司從明年1月19日起，新增加的夏威夷新航線包括東灣奧克蘭機場到大島Kona機場，每週四班，奧克蘭到Kauai島Lihue機場，每週三班。

另外，南灣聖荷西機場也同時開通到大島的直飛航班，每週三班，還有到Kauai島的航班，每週四班。

此外在夏威夷島與島之間，也會增加每日航班，包括檀香山到Kauai島和大島，Maui島到大島。

西南航空同時也進行機票促銷，由奧克蘭和聖荷西機場去夏威夷的單程機票，最低價是99元，而週五從西南航空官網上找到的單程直飛最低價票已升至159元。

今年3月受波音737 Max客機空難影響，西南航空停飛了34架波音737 Max客機，何時重新啟用仍是未知數。

公司原本計劃在加州4個城市開通到夏威夷的直飛航班，但到明年1月，只有奧克蘭、聖荷西及沙加緬度3個城市的航班可以運營，聖地牙哥的航班則仍要繼續延後。

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