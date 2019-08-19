舊金山無家可歸者襲擊女住客 受害人反對海旁建支援中心

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前一個星期的舊金山Embarcadero襲擊案持續發酵，週日公辯律師辦公室發出聲明指，疑犯Austin James Vincent完全遵守法官上週二發出的釋放令，並已經戴上腳踝電子監視器，至今表現良好，而案中受害人週日呼籲市府停止海旁的無家可歸者支援中心項目。

受害人Paneez Kosarian說：”就是很簡單的，我們就是感到不安全，我們有很好的理由，市府不能否定我們對安全的關注。”

Kosarian週日在記者會上情緒激動，表示市府沒有能力正確地管理海旁的無家可歸者支援中心。

市長布里德週日也發聲明回應，指數據顯示，支援中心和附近罪案率的上升沒有關聯，對無家可歸者不提供幫助，只會讓情況惡化。

支持興建支援中心的團體表示襲擊事件可怕，但解決辦法不是關閉社會服務，而是提供更多社會服務。

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