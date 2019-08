舊金山無家可歸者襲擊女住客 受害人反對海旁建支援中心

【KTSF】

前一個星期的舊金山Embarcadero襲擊案持續發酵,週日公辯律師辦公室發出聲明指,疑犯Austin James Vincent完全遵守法官上週二發出的釋放令,並已經戴上腳踝電子監視器,至今表現良好,而案中受害人週日呼籲市府停止海旁的無家可歸者支援中心項目。

受害人Paneez Kosarian說:”就是很簡單的,我們就是感到不安全,我們有很好的理由,市府不能否定我們對安全的關注。”

Kosarian週日在記者會上情緒激動,表示市府沒有能力正確地管理海旁的無家可歸者支援中心。

市長布里德週日也發聲明回應,指數據顯示,支援中心和附近罪案率的上升沒有關聯,對無家可歸者不提供幫助,只會讓情況惡化。

支持興建支援中心的團體表示襲擊事件可怕,但解決辦法不是關閉社會服務,而是提供更多社會服務。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。