中半島San Mateo縣警表示,Millbrae市有一名女子,被一男一女搶走背包,並且被推倒在地上。

警方表示,該女子上週五晚10點在Serra街夾Linden街被搶。

兩個搶匪推倒她,搶走背包之後,上了一部停在Serra街的白色四門房車往El Camino Real方向駛去,背包裡有個人物品和現金,受害人沒有受傷。

搶匪是20多歲拉美裔女性,身高約5尺4寸,留黑色長捲髮,以及20多歲男性,身高約5尺9寸。

警方呼籲民眾致電警方提供線索,電話:(650) 259-2300。

