【i-CABLE】

一輛載著中國旅行團的旅遊巴,在老撾失事跌落山坡,最少8死20人傷。

旅遊巴上下翻轉,救援人員打破車窗救人,事發在週一下午,旅遊巴當時載著40多名江蘇遊客,由老撾首都萬象,駛往琅勃拉邦,離目的地約40公里時,懷疑煞車失靈、衝落山坡,造成多人死傷。

中國駐當地大使館啟動應急機制,派員到場處理。

