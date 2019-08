香港警方仍未確定女子右眼是否被布袋彈打傷（視頻）

【i-CABLE】

8月11日尖沙咀警署外,一名女子右眼被擊中受傷,香港警方證實當晚有多於一名警員、合共發射了8發布袋彈,但警方仍然未能確定該女子的右眼是否被布袋彈打傷,只稱現時錄取的口供”有些出入”,但不肯透露詳情。

8月11日,尖沙咀警署一名女子右眼被擊中,導致眼球爆裂,有現場相片及影片拍攝到她的眼罩當時懷疑插著布袋彈,警方確認當晚在尖沙咀發射了8枚布袋彈,但仍然未能確定與女子的傷勢有沒有關係,指需要更多資料釐清事實,包括女子在哪個位置受傷?與其他示威者的距離等,呼籲任何人有資料聯絡警方。

至於星期六在旺角的驅散行動,警方亦向天橋發射了一發布袋彈,解釋當時有示威者擲垃圾桶落街,情況千鈞一髮、電光火石,所以沒預先警告,就使用武力制止暴力行為。

早前有警員在港鐵太古站近距離向示威者發射胡椒球彈,警方就確認當時相隔一至兩米,指是屬於安全距離,合乎生產商使用指引,重申胡椒球彈與其他槍械不同,不會造成穿透性傷害,適合在密集環境下使用。

民陣週日在維園舉行”流水式”集會,警方指參與的市民佔據馬路,期後有人用丫叉向政府總部射雜物,但活動大致有秩序進行,所以未有介入,但強調集會和平結束,不等於他們早前的評估有錯,指當時是根據社會大形勢,過去兩個月的衝突,以及搜集到的情報,決定是否批出不反對通知書。

至於民陣申請本月底由遮打花園遊行至中聯辦,警方考慮是否批准時,會否參考昨日的情況,警方指會再作獨立風險評估。

