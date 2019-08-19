香港警方仍未確定女子右眼是否被布袋彈打傷（視頻）

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8月11日尖沙咀警署外，一名女子右眼被擊中受傷，香港警方證實當晚有多於一名警員、合共發射了8發布袋彈，但警方仍然未能確定該女子的右眼是否被布袋彈打傷，只稱現時錄取的口供”有些出入”，但不肯透露詳情。

8月11日，尖沙咀警署一名女子右眼被擊中，導致眼球爆裂，有現場相片及影片拍攝到她的眼罩當時懷疑插著布袋彈，警方確認當晚在尖沙咀發射了8枚布袋彈，但仍然未能確定與女子的傷勢有沒有關係，指需要更多資料釐清事實，包括女子在哪個位置受傷？與其他示威者的距離等，呼籲任何人有資料聯絡警方。

至於星期六在旺角的驅散行動，警方亦向天橋發射了一發布袋彈，解釋當時有示威者擲垃圾桶落街，情況千鈞一髮、電光火石，所以沒預先警告，就使用武力制止暴力行為。

早前有警員在港鐵太古站近距離向示威者發射胡椒球彈，警方就確認當時相隔一至兩米，指是屬於安全距離，合乎生產商使用指引，重申胡椒球彈與其他槍械不同，不會造成穿透性傷害，適合在密集環境下使用。

民陣週日在維園舉行”流水式”集會，警方指參與的市民佔據馬路，期後有人用丫叉向政府總部射雜物，但活動大致有秩序進行，所以未有介入，但強調集會和平結束，不等於他們早前的評估有錯，指當時是根據社會大形勢，過去兩個月的衝突，以及搜集到的情報，決定是否批出不反對通知書。

至於民陣申請本月底由遮打花園遊行至中聯辦，警方考慮是否批准時，會否參考昨日的情況，警方指會再作獨立風險評估。

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