受外國買家減少影響 美國樓市明顯降溫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到外國買家減少的影響,美國樓市出現明顯降溫,數據顯示,海外人士在美國房屋市場的投資,過去一年來減少3分之1,在加州的花費也明顯減少。

The Mercury News報導指出,根據全國房地產協會最新調查,正當中國買家離開全國最昂貴的加州房地產市場之際,海外投資加州房地產的數額,2018年和2019年都出現下滑。

這份調查的外國買家定義是指非美國居民,並排除了在美居住持有簽證的外國人,以2018年至2019年最近12個月期間來看,加州大約有3分之1的外國買屋,買家都是中國公民,而在美中貿易戰如火如荼之際,同一期間內,美國房地產市場內的整體來自中國的投資金額,從304億美元大幅減少至134億美元。

全國房地產協會的資深經濟學家Gay Cororaton表示,這是個很大的下跌,政治和經濟上的不確定因素,可能趕跑了中國投資客。

分析又指,外國買家消退的原因,也可能跟屋價上漲、美元走強以及中國持續對匯錢到海外設限有關。

另外調查表明,外國買家的花費,在2018年至2019年的一年期間為780億美元,比2017年至2018年同期的1,210億美元明顯減少。

調查顯示,加州是繼佛州之後,第二受歡迎的非公民買家投資地點,有大約12%的外國投資者在加州買屋,比上一個年度的14%也有所下降。

另一方面,根據CoreLogic的分析,灣區以外國投資客為主的非自住業主,在約十年前進入灣區,包括度假屋和非業主自住房屋,數量在2013年達到高峰,其中全盛期在阿拉米達縣、聖馬刁縣以及Santa Clara縣等地,5分之1的房屋單位是外國人購買的,Contra Costa縣更是高達3分之1。

不過今年6月,這類投資者的購房整體下降到只剩15%,低於歷史平均數16.5%。

房地產仲介通報稱,外國買家的類別也出現改變,新一波的浪潮是國際企業行政高管在灣區尋覓超過500萬元的豪華住宅,但這些成長仍不足以補上整體交易活動的下滑。

