Facebook, Twitter指中國背景賬戶發放香港反修例假消息

【KTSF 江良慧報導】

美國兩大社交媒體Facebook和Twitter週一表示,發現中國在他們的平台上發放有關香港反修例風波的假消息,抹黑香港人和示威者,籍此激發反西方和民族情緒。

Facebook和Twitter在中國一直被封鎖,中國網民一般要翻牆,才能登錄這兩個社交平台。

不過Facebook和Twitter週一分別表示,在他們各自的平台上,發現源自中國的賬戶網絡,並且已經把這些賬戶取消。

他們表示,這些賬戶的帖文都是指責香港的示威者使用暴力和別有用心,有帖文更把示威者和極端組織伊斯蘭國武裝分子相提並論。

Facebook表示,已經移除了7個網頁、3個群組和5個賬戶,他們都涉及發放假消息。

至於Twitter則表示,取消了936個賬戶,並且會禁止國家支持的媒體推廣他們的推文。

較早前有媒體揭露,中國人民日報和其他國營的媒體,在Twitter上發布其實是廣告的推文,內容都是指責香港的示威是由外國勢力指使,並指示威日漸暴力。

Twitter之後發聲明說,”我們的服務沒有秘密和操縱行為”。

Facebook也表示,他們是獲Twitter告知有關活動,Facebook說一直努力偵查和阻止這類活動,因為不希望Facebook的服務被用作操控他人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。