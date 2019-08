【KTSF】

灣區上個月的就業率持續強勁,9個縣失業率跌低於5%,有些更加低過全州和全國水平。

加州勞工及發展局數據指,現時全州的失業率在4.1%,是有紀錄以來新低,至於全國失業率就是3.7%。

灣區入面,聖馬刁縣失業率最低,只有2.3%,舊金山是2.4%,南灣Santa Clara縣則有2.8%,東灣Alameda縣就是3.3%。

