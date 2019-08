報告顯示舊金山灣區7月房租升幅放緩

【KTSF】

有最新的報告顯示,灣區租金上漲出現放緩跡象。

根據房產網站Rent Cafe的最新報告顯示,上月灣區44個城市中,只有3個城市的租金上漲幅度超過1%,分別是東灣的奧克蘭(屋崙)、Pleasant Hill和San Leandro。

與此同時,北灣的Santa Rosa和Rohnert Park,租金與去年相比出現下降。

儘管如此,灣區租金仍領先全美,Menlo Park 7月租金達到4,389元,舊金山為3,700元,Foster City為3,552元,奧克蘭為2,854元,聖荷西為2,800元。

多數情況下,人工上漲仍跟不上租金升幅,州議員邱信福就提出在全州範圍實施租金限制。

但來自柏克萊加大的報告警告,此舉可能影響新屋的興建,及令房東提升租金,至市場無法支持的水平。

但有可負擔房屋倡導組織表示,目前市場仍無法滿足所需,租金升幅放緩不會對租管提案造成衝擊。

