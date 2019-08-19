報告顯示舊金山灣區7月房租升幅放緩

【KTSF】
有最新的報告顯示，灣區租金上漲出現放緩跡象。
根據房產網站Rent Cafe的最新報告顯示，上月灣區44個城市中，只有3個城市的租金上漲幅度超過1%，分別是東灣的奧克蘭（屋崙）、Pleasant Hill和San Leandro。
與此同時，北灣的Santa Rosa和Rohnert Park，租金與去年相比出現下降。
儘管如此，灣區租金仍領先全美，Menlo Park 7月租金達到4,389元，舊金山為3,700元，Foster City為3,552元，奧克蘭為2,854元，聖荷西為2,800元。
多數情況下，人工上漲仍跟不上租金升幅，州議員邱信福就提出在全州範圍實施租金限制。
但來自柏克萊加大的報告警告，此舉可能影響新屋的興建，及令房東提升租金，至市場無法支持的水平。
但有可負擔房屋倡導組織表示，目前市場仍無法滿足所需，租金升幅放緩不會對租管提案造成衝擊。
(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。
Please follow and like us: