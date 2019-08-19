報告顯示舊金山灣區7月房租升幅放緩

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有最新的報告顯示，灣區租金上漲出現放緩跡象。

根據房產網站Rent Cafe的最新報告顯示，上月灣區44個城市中，只有3個城市的租金上漲幅度超過1%，分別是東灣的奧克蘭（屋崙）、Pleasant Hill和San Leandro。

與此同時，北灣的Santa Rosa和Rohnert Park，租金與去年相比出現下降。

儘管如此，灣區租金仍領先全美，Menlo Park 7月租金達到4,389元，舊金山為3,700元，Foster City為3,552元，奧克蘭為2,854元，聖荷西為2,800元。

多數情況下，人工上漲仍跟不上租金升幅，州議員邱信福就提出在全州範圍實施租金限制。

但來自柏克萊加大的報告警告，此舉可能影響新屋的興建，及令房東提升租金，至市場無法支持的水平。

但有可負擔房屋倡導組織表示，目前市場仍無法滿足所需，租金升幅放緩不會對租管提案造成衝擊。

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