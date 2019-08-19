舊金山房租是否灣區最貴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

多數人一想到灣區的房屋價格，都會聯想到舊金山昂貴的租金，那舊金山的租金是不是灣區之最？

房屋出租平台Zumper根據今年7月的統計，舊金山一房單位的中位租金是3,600元，和去年同時期相比增加2.85%，連續第5年增加。

而根據另外一個房屋出租平台Apartment List的統計，舊金山的一房租金是2,471元，全國排第18，而在舊金山之上的灣區城市，有Palo Alto、Antioch、Pittsburg、Novato、南舊金山、紅木城、Pleasanton、Fremont、Pacifica和San Ramon，而一房租金最高的是San Mateo，月租是3,569元。

而根據另外一個出租平台Rent Cafe，舊金山的一房中位租金是3,697元，不比南灣的Menlo Park和Palo Alto

而出租平台Adobo則記錄到舊金山的一房中位租金為3,959元，佔該平台的榜首位置。

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