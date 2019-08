舊金山房租是否灣區最貴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

多數人一想到灣區的房屋價格,都會聯想到舊金山昂貴的租金,那舊金山的租金是不是灣區之最?

房屋出租平台Zumper根據今年7月的統計,舊金山一房單位的中位租金是3,600元,和去年同時期相比增加2.85%,連續第5年增加。

而根據另外一個房屋出租平台Apartment List的統計,舊金山的一房租金是2,471元,全國排第18,而在舊金山之上的灣區城市,有Palo Alto、Antioch、Pittsburg、Novato、南舊金山、紅木城、Pleasanton、Fremont、Pacifica和San Ramon,而一房租金最高的是San Mateo,月租是3,569元。

而根據另外一個出租平台Rent Cafe,舊金山的一房中位租金是3,697元,不比南灣的Menlo Park和Palo Alto

而出租平台Adobo則記錄到舊金山的一房中位租金為3,959元,佔該平台的榜首位置。

