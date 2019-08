【KTSF】

灣區捷運(BART)位於舊金山市中心的Powell Street站,週日深夜有一名婦人被列車撞死,事發後,Powell Street站需要關閉至週一凌晨時份。

捷運當局稱,婦人是於週日晚11時半被列車撞死,舊金山消防局、捷運警方和舊金山法醫處立即派員到場處理。

捷運當局根據目擊證人的口供,稱案件無可疑,並向死者的親友致以深切慰問。

