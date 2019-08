【KTSF】

由週一起,舊金山Embarcardeo站將不會再出售紙車票,目的在於鼓勵乘客改用Clipper路路通卡。

灣區捷運(BART)在今個夏天推出這個新試點計劃,鼓勵乘客改用路路通卡,先後停止在灣區4個車站再出售紙車票.

Embarcardeo車站是第一個車站,9月3日會輪到Powell街車站,東灣柏克萊市中心站將於9月24日推行。

捷運表示,乘客依然可以在這些車站使用及增值舊的紙車票,但捷運當局希望在下年之前,將所有紙車票換成路路通卡。

捷運指,使用路路通卡能減少製造廢紙,乘客付款乘車亦比較方便,可以節省排隊買票的時間,而一張成人的紙車票會額外收取50仙的附加費。

當局週一起至週三將在Embarcadero站免費向乘客派發路路通卡。

