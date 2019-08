舊金山有過百人集會聲援香港示威者 譴責香港警方過度用武（視頻）

【KTSF】

全球多個地方週六響應香港示威者的號召,舉行聲討香港警方使用過度暴力的集會,而在灣區,北加州香港會就選擇在舊金山海旁舉行集會,數百人穿著黑衣支持。

過百名聲援香港示威者的市民,週六聚集在舊金山海旁的Embarcadero Plaza,譴責香港警方過去兩個月以過度暴力驅散示威者,更加有一名女示威者疑似在參與集會中被警方的布袋彈打中眼睛,有可能造成永久失明。

集會市民響應號召,大多穿著黑衣出席,有人手持美國及英國國旗,希望爭取國際對香港的關注,亦有市民頭戴安全帽及面罩,右眼貼上紗布,聲援香港的示威者及受傷的人。

週六的集會與香港示威者的訴求一樣,有五大方向,包括完全撤回逃犯條例修訂,要求香港政府設立,獨立調查委員會,徹查警方濫用暴力,及實現雙普選等。

主辦單位北加州香港會呼籲灣區市民,可就香港人權及民主法案向代表自己的國會議員發表意見,促請國會通過法案,拯救香港的民主自由。

