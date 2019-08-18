民陣維園集會促港府回應五大訴求 稱有170萬人參與

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民陣週日在維園舉行集會要求政府回應五大訴求，市民逼滿維園，民陣晚上9時左右宣布解散集會，稱有170萬人參加集會，流水式集會期間，部份人走出了告士打道、夏愨道等主要道路的行車線，目前仍有大批市民在夏愨道馬路聚集。

一場標榜”和理非”的集會，下午未到2時，維園每個角落已經站滿人，大會兩時半宣布維園6個足球場爆滿，要開放中央草坪，當時有大批市民由灣仔軒尼詩道沿東角道、怡和街入維園，佔據全部行車線。

民陣原本申請舉辦遊行，但被警方拒絕，只批准在維園集會。期間一名男子在場內展示國旗，引起部份市民不滿，要求他脫下口罩。大會約3時讀出宣言，讀了不夠10分鐘，有市民在閘口，跟隨大會流水式集會的呼籲，由民主派議員帶領離開。

同時間下大雨，場內場外的人都舉起雨傘，有人就指”和理非一日”不等於要割席。人群沿軒尼詩道走出灣仔鵝頸橋，途經警察總部，經過原本申請的遊行終點遮打花園，下午約4時半到達遮打道行人專用區。

這時候維園仍然是一片傘海，維園出入口、高士威道、告士打道天橋都站滿人，怡和街情況一樣，流水式集會到傍晚仍然繼續，警察總部對出的的軒尼詩道，有人行去中環，另一批人就反方向出發去維園。

下午約4時，一批市民沿告士打道行去銅鑼灣，部份人行出西行線，不久他們迎面遇到另一批市民，反方向去灣仔，西行線全部都有人，開始行到東行線，更走過東行線。

人太多，阻塞紅隧港島出口，轉入大坑方向的行車線，有巴士要提早落客，紅隧出口一帶交通擠塞。

人群向中環進發，佔了夏愨道行車線，起初只是用西行線，後來連東行都有人，一條”我要民主”的直幡，由行人天橋一直垂到落地面。

有人在橋上用雷射筆照射在政總附近駐守的警員，經過解放軍駐港部隊大廈時，又用激光照向大樓，照了大約一分鐘。一路行去干諾道中，在大會堂對開，數人放雪糕筒在馬路中間堵路。

入夜後，夏愨道的東西行線仍然全部未通車，再有人用激光照政總，部份人未有再向前行，在海富中心外聚集。

晚上6時許，一批防暴警察在干諾道西戒備，速龍小隊亦有現身，站在行人路上，在正街近高樂花園，一名穿黑衫、戴口罩的男子被防暴警察截查，檢查身份證及隨身物品後放行。

而在警總外，有數名男子向警方叫罵，又用鐳射筆照向警總，另一批人就用噴漆在外牆外噴上字句。

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