民陣維園集會促港府回應五大訴求 稱有170萬人參與

民陣週日在維園舉行集會要求政府回應五大訴求,市民逼滿維園,民陣晚上9時左右宣布解散集會,稱有170萬人參加集會,流水式集會期間,部份人走出了告士打道、夏愨道等主要道路的行車線,目前仍有大批市民在夏愨道馬路聚集。

一場標榜”和理非”的集會,下午未到2時,維園每個角落已經站滿人,大會兩時半宣布維園6個足球場爆滿,要開放中央草坪,當時有大批市民由灣仔軒尼詩道沿東角道、怡和街入維園,佔據全部行車線。

民陣原本申請舉辦遊行,但被警方拒絕,只批准在維園集會。期間一名男子在場內展示國旗,引起部份市民不滿,要求他脫下口罩。大會約3時讀出宣言,讀了不夠10分鐘,有市民在閘口,跟隨大會流水式集會的呼籲,由民主派議員帶領離開。

同時間下大雨,場內場外的人都舉起雨傘,有人就指”和理非一日”不等於要割席。人群沿軒尼詩道走出灣仔鵝頸橋,途經警察總部,經過原本申請的遊行終點遮打花園,下午約4時半到達遮打道行人專用區。

這時候維園仍然是一片傘海,維園出入口、高士威道、告士打道天橋都站滿人,怡和街情況一樣,流水式集會到傍晚仍然繼續,警察總部對出的的軒尼詩道,有人行去中環,另一批人就反方向出發去維園。

下午約4時,一批市民沿告士打道行去銅鑼灣,部份人行出西行線,不久他們迎面遇到另一批市民,反方向去灣仔,西行線全部都有人,開始行到東行線,更走過東行線。

人太多,阻塞紅隧港島出口,轉入大坑方向的行車線,有巴士要提早落客,紅隧出口一帶交通擠塞。

人群向中環進發,佔了夏愨道行車線,起初只是用西行線,後來連東行都有人,一條”我要民主”的直幡,由行人天橋一直垂到落地面。

有人在橋上用雷射筆照射在政總附近駐守的警員,經過解放軍駐港部隊大廈時,又用激光照向大樓,照了大約一分鐘。一路行去干諾道中,在大會堂對開,數人放雪糕筒在馬路中間堵路。

入夜後,夏愨道的東西行線仍然全部未通車,再有人用激光照政總,部份人未有再向前行,在海富中心外聚集。

晚上6時許,一批防暴警察在干諾道西戒備,速龍小隊亦有現身,站在行人路上,在正街近高樂花園,一名穿黑衫、戴口罩的男子被防暴警察截查,檢查身份證及隨身物品後放行。

而在警總外,有數名男子向警方叫罵,又用鐳射筆照向警總,另一批人就用噴漆在外牆外噴上字句。

