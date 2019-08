影評：《Where’d You Go, Bernadette》天才媽媽選擇失蹤的故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位搬到西雅圖的女建築師,什麽因素促使她失蹤?

西雅圖郊區一間老舊大房子進行裝修,親自動手的就是名建築師Bernadette。丈夫Elgie 是在微軟公司進行創新研發。女兒Bee 在準備離家到寄宿學校上高中前,要父母親帶她到夢寐以求的南極洲,一家人處於變遷中。Bernadette 和鄰居的關係,也因爲Bernadette 的不友善而彆扭。Bernadette 的孤僻,促使唯一聼她傾訴心聲的,是身處國外的一個虛擬助理。Elgie 害怕妻子會做出傷害自己和他人的舉動,強迫她見心理醫生,也促使她暫時逃離,而家人也逐漸了解Bernadette 不開心的真正原因。

美國最具真實原創感的導演Richard Linklater 和影后Cate Blanchett 首度合作,帶有真誠、真實感.一家三口各有他們的獨特性格,卻顯出一個溫暖的結合。看似怪癖的女建築師,在Cate Blanchett 詮釋下,帶有多層次的煩躁、擔憂等性格。直到最後離家出走時,也還是要觀衆站在她那一邊,為她和家人的幸福打氣。必須補充,正在翻新中的大房子在房子不同地方,都顯示細膩的設計。雖然不搶眼,卻有讓大家欣賞這人物才華的機會 。

電影宗旨要大家看到一些乍看下不能融入社會的人,背後經常有人們看不到的原因,敦促大家對身邊的人,有多些理解的耐性。

《Where’d You Go, Bernadette》要大家了解天才背後也有疑惑。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影網頁:https://www.bernadette.film/

Understanding an artist’s eccentricity in “Where’d You Go, Bernadette”

“Screening Room” reviews “Where’d You Go, Bernadette”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.bernadette.film/