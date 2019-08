影評：《後果》看斯洛文尼亞的首部同志題材電影

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

中歐小國斯洛文尼亞這個少產電影的國家,去年多倫多影展中,電影《後果 Consequences》嶄露頭角。目前可透過各大串流平台觀賞。

18嵗的Andrej 是個邊緣少年,和家人不合。偷家中的東西去賣,沒有目的的過生活,被法庭送到青少年感化院。在那裡目睹行爲比他更加極端的青少年Zeljko 比他更具暴力,欺淩感化院中的其他少年,直接跟他們要錢。Zeljko 對Andrej 這個新人另眼相看,先是從酒與毒引誘Andrej 進入他的犯罪圈子。Andrej 卻也被Zeljko 的自信與豪爽吸引,共三人過著犯罪且沒有後果的生活。但是Andrej 對Zeljko 的仰慕和吸引,後來也被用來敲詐、迫使Andrej 做出更加大膽並沒有人性的犯罪活動。Andrej 後來看穿,能否懸崖勒馬?

這是斯洛文尼亞導演Darko Stante 的處女作,提升電影的是找到演出自然的演員來將觀衆帶到這個特別的犯罪環境中。獨特的一點是劇情帶出犯罪大頭,經常利用手下的弱點來強迫他們犯罪。而人物中的弱點,就是主角對同性的吸引,而也是保守社會的威脅,也促使主角在最後採取極端行動。飾演主角的Matej Zemljic,更是將人物的種種情緒變化帶靈性的演繹,令人最終感覺心痛。

《後果 Consequences》帶觀衆進入人們少見的一個犯罪世界。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.uncorkedentertainment.com/film/consequences/

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

Raw compelling characters in Slovenia’s first LGBT film: “Consequences”

“Screening Room” reviews “Consequences”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.uncorkedentertainment.com/film/consequences/