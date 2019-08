【KTSF】

東灣Vallejo市警方正追緝一名男子,他涉嫌與多名年約8歲至14歲的女童有不當接觸。

疑犯是一名拉美裔男子,身高5呎10吋,體重約170磅,黑髮,棕眼,鼻上有痣,右肩有紋身,疑犯被指在犯案時頭戴棒球帽。

警方相信疑犯還涉及其他尚未舉報的案件。

在其中兩宗案件中,受害女童的監護人在案發後一度追截疑犯,而在最近發生的案件中,疑犯可能駕駛一輛白色或銀色的Dodge或Chrysler客貨車,上層安裝了一個黑色載物架。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Vallejo市警方,電話:(707) 648-4280,或(800) 488-9383。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。