聯邦海關及邊境保護局在全美各大機場的電腦系統出現故障,嚴重延誤移民局官員處理國際航班旅客的入境過關工作。

舊金山國際機場的入境大堂目前出現長長的人龍,移民局官員目前只能以人手核對的方式,處理旅客的入境工作,直至電腦系統恢復正常為止。

